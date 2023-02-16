Происшествия 16 февраля 2023, 17:06 Появились кадры с места массовой аварии в Минеральных Водах МВД: число пострадавших машин в массовом ДТП в Минеральных водах выросло до 16

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Количество пострадавших автомобилей от наезда грузовика MAN на 347-м километре автодороги «Кавказ» в Минеральных водах увеличилось до 16. Об этом сообщила пресс-служба ставропольского главка МВД.

В ведомстве уточнили, что водитель большегруза не справился с управлением и врезался в 15 автомобилей, в том числе пассажирскую «Газель», где пострадали пять пассажиров. Всего число получивших ранения в результате массового ДТП составило девять человек.

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Дорожные инспекторы установили, что фурой управлял 39-летний житель соседнего региона. За последние два года он 16 раз нарушал правила дорожного движения, за что привлекался к ответственности. Сам он не пострадал. Мужчину направили на медицинское освидетельствование.

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В причинах аварии сейчас разбираются дорожные инспекторы. Движение на участке дороге затруднено. Для водителей подготовили объезды через хутор Красный Пахарь и трассу «Минеральные Воды — Кисловодск».

В Ставропольской Госавтоинспекции сообщали, отказавшие тормоза фуры стали предварительной причиной массовой аварии.