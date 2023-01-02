Эксклюзив 02 января 2023, 11:48 Появились кадры с места массовой аварии на 3-й Магистральной улице в Москве Источник «360»: появилось фото последствий ДТП с 8 автомобилями в Москве

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Появились кадры с места массового ДТП на 3-й Магистральной улице в Москве. Недалеко от станции МЦК «Шелепиха» столкнулись восемь автомобилей, сообщил источник «360».

По предварительным данным, пострадал один человек. Это водитель такси. У него выявили травму ноги, но от госпитализации мужчина отказался, добавил источник.

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Все обстоятельства массового ДТП уточняются. Вероятной причиной аварии стал гололед.

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На месте аварии работают оперативные службы и сотрудники полиции.