Эксклюзив 22 июля 2023, 21:36 Появились кадры с места ликвидации захватчика коттеджа Истры «360» опубликовал видео с места штурма дома в элитном поселке под Истрой

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Сотрудники СОБР Росгвардии Московской области ликвидировали вооруженного мужчину, который захватил коттедж в поселке Шервуд в Истре. Во время штурма правоохранители использовали табельное оружие и спецсредства. Кадры с места ликвидации захватчика коттеджа Истры появились в распоряжении «360».

На видео запечатлена работа сотрудников ОМОН. Также видно, что в коттедже, который захватил злоумышленник, разбиты окна.

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Мужчина захватил выставленный на продажу дом в Истре 22 июля. Его владелица в этот момент отсутствовала. Когда на место прибыл участковый, неизвестный открыл стрельбу.

Сотрудники полиции и Росгвардии начали переговоры со стрелком. Выяснилось, что в доме забаррикадировался 36-летний приезжий из Красноярского края. Он проигнорировал призывы сдаться и начал стрелять в сторону сотрудников правоохранительных органов. После этого сотрудники силовых ведомств нейтрализовали правонарушителя.