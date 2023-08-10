Происшествия 10 августа 2023, 08:23 Появились кадры с места крушения беспилотника в Подмосковье Telegram-канал «112» показал кадры с места крушения дрона, сбитого в Одинцовском округе

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Беспилотник, упавший в Одинцове, повредил забор и крышу частного дома. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «112».

Дрон уничтожили российской системой противовоздушной обороны. Никто из жителей не пострадал.

Два ударных беспилотника летели ночью 10 августа в сторону столицы. Дроны сбили в небе над Калужской областью и Одинцовским округом. В Минобороны РФ заявили, что террористическую атаку пытался совершить киевский режим. Еще девять БПЛА российские военные подавили вблизи Севастополя.

Накануне Украина тоже пыталась нанести удар по Москве при помощи летательных аппаратов. Их сбили системы ПВО в районе Домодедова и Минского шоссе. Информации о пострадавших от падения обломков не поступало.

Ранее Минобороны России сообщало, что ВС РФ уничтожили 5,6 тысячи беспилотников с начала спецоперации.