Появились кадры с места аварийной посадки самолета в Иркутске

Самолет Ан-24, летевший из Иркутска в бурятский поселок Таксимо 17 августа, вернулся в аэропорт вылета спустя 35 минут. Пресс-служба восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России показала фотографии с места происшествия.

На снимках видно, что у самолета отломалось левое крыло.

Следователи установили, что самолет вернулся в воздушную гавань из-за неполадок с двигателем. При посадке АН-24 задел крылом поверхность земли. На борту самолета находились четыре члена экипажа и 45 пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал. Следком начал проверку обстоятельств и причин произошедшего.

В конце июня в Иркутске шасси самолета с 38 пассажирами на борту заклинило во время посадки, колеса загорелись. Возгорание оперативно ликвидировали прибывшие на место оперативные службы Иркутского аэропорта.

Накануне легкомоторный самолет из-за отказа двигателя совершил экстренную посадку на дорогу в районе деревни Новинки городского округа Серпухов.