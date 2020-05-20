Появились кадры с места крушения вертолета Ми-8 в Подмосковье

Место крушения военно-транспортного вертолета Ми-8 в Московской области оцеплено в радиусе около трех километров, сообщил корреспондент «360». На территории, где упал вертолет, работают сотрудники военной полиции Минобороны и другие специалисты. Журналист снял видео у границы оцепления.

Военный вертолет Ми-8 разбился в районе деревни Захарово неподалеку от Клина. В момент аварии экипаж выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Все трое членов экипажа погибли. Причина крушения устанавливается. По предварительным данным, авария могла произойти из-за технической неисправности. Также в Сети появились фото за несколько минут до крушения.