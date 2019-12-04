Появились кадры с автобусом, врезавшимся в столб в Саратове
Пассажирский автобус врезался в столб в Саратове. В больницы, по последним данным, доставили 20 человек. В Сети появилось видео с места происшествия на улице Орджоникидзе.
Кадры, на которых видно раскуроченное транспортное средство, опубликовал сайт телеканала «Звезда».
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Кабину автобуса смяло, а лобовое стекло покрылось трещинами.
В экстренных службах региона рассказали РИА «Новости», что после столкновения в медицинские учреждения доставили 20 человек, в том числе троих детей. Это все находившиеся в автобусе люди. Их сейчас осматривают врачи.
Авария произошла утром среды. Предварительно установлено, что 38-летний водитель автобуса не справился с управлением, поэтому транспортное средство и врезалось в столб.
По данным областной службы спасения, тяжелых пострадавших в результате ДТП нет.