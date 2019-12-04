Появились кадры с автобусом, врезавшимся в столб в Саратове

Пассажирский автобус врезался в столб в Саратове. В больницы, по последним данным, доставили 20 человек. В Сети появилось видео с места происшествия на улице Орджоникидзе.

Кадры, на которых видно раскуроченное транспортное средство, опубликовал сайт телеканала «Звезда».

Автобус с пассажирами врезался в столб в Саратове. Пострадали более 10 человек Подробнее

Кабину автобуса смяло, а лобовое стекло покрылось трещинами.

В экстренных службах региона рассказали РИА «Новости», что после столкновения в медицинские учреждения доставили 20 человек, в том числе троих детей. Это все находившиеся в автобусе люди. Их сейчас осматривают врачи.

Авария произошла утром среды. Предварительно установлено, что 38-летний водитель автобуса не справился с управлением, поэтому транспортное средство и врезалось в столб.

По данным областной службы спасения, тяжелых пострадавших в результате ДТП нет.