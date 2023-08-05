Происшествия 05 августа 2023, 08:48 Появились кадры с атакованного надводным дроном танкера «Сиг» Telegram-канал Baza опубликовала кадры с атакованного надводным дроном танкера Pxhere

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Появились кадры с российского танкера «Сиг», атакованного надводным украинским беспилотным дроном. Их опубликовал Telegram-канал Baza.

На кадрах видно, что корпус судна получил повреждения, а машинное отделение частично затоплено.

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Морской спасательно-координационный центр ранее сообщил, что танкер пострадал в Керченском проливе в результате атаки со стороны украинских боевиков. На борту находились 11 человек экипажа, никто из них не пострадал.

«РосЧерМорФлот» уточнял, что на подмогу танкеру «Сиг» прибыли два буксира, которые оказали помощь по откачке воды, обоновке борта и установке пластыря на поврежденный участок.

Российский военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале заявлял, что атака ВСУ произошла в 30 морских милях от Керческого пролива. По его информации, «Сиг» находился на якорной стоянке.

Служба безопасности Украины уже признала атаку на российский танкер, сообщали местные СМИ.