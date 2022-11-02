Эксклюзив 02 ноября 2022, 12:18 Появились кадры раздавленного грузовиком такси в центре Москвы «360» показал кадры раздавленного грузовиком такси в центре Москвы

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Экстренные службы продолжают работать на месте смертельного ДТП в Москве. В распоряжении «360» оказались кадры, где можно увидеть обломки такси, на которое наехал грузовик.

На них видно, как спасатели убирают часть бампера с дороги. На месте также находится полиция.

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Авария произошла утром 2 ноября на улице 1905 года. Участниками ДТП стали автобус, легковой автомобиль, грузовик и такси. Таксист и его пассажир скончались на месте. Водитель грузовика скрылся, в данный момент его разыскивают правоохранительные органы.

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Известно, что за грузовой машиной числятся 14 штрафов, десять из них оплачены. Также грузовик за последние три года три раза попадал в аварии, не считая случая 2 ноября. Владелец большегруза заявил «360», что сам за рулем не ездит, а сдает транспортное средство.

Прокуратура Москвы сообщила, что грузовиком во вторник управлял 27-летний мужчина. Все обстоятельства случившегося сейчас уточняются.