Происшествия 06 мая 2023, 17:20 Появились кадры работы следователей на месте покушения на Прилепина СК опубликовал видео работы следователей на месте покушения на писателя Прилепина

Читать 360tv в

Пресс-служба Следственного комитета России опубликовала кадры работы сотрудника СК на месте взрыва автомобиля, в котором был писатель Захар Прилепин. Видео появилось в Telegram-канале ведомства.

Судя по ролику, представитель СК внимательно осмотрел место происшествия, в том числе то, что осталось от Audi, и сделал необходимые пометки.

Реклама

По факту покушения на Прилепина возбудили расследуют уголовное дело о терроризме. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Предполагаемого виновника уже задержали — под подозрение попал 30-летний рецидивист. Правоохранители ищут его возможных сообщников.

Автомобиль, в котором находился Захар Прилепин, взорвался сегодня около 11:00. Предположительно, заложенное в днище иномарки взрывное устройство привели в действие дистанционно. В результате писатель пострадал и его госпитализировали. Водитель автомобиля — сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии, соратник Прилепина Александр Шубин — погиб.