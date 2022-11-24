Эксклюзив 24 ноября 2022, 01:56 Появились кадры пожара в районе ТЦ «Реутов парк» в Балашихе

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Пожарные продолжают бороться с огнем на Носовихинском шоссе в Балашихе. Они уже ликвидировали открытое горение, но продолжают проливать помещения. Их работу заснял на видео корреспондент «360».

На кадрах видно, как пожарные проливают из рукава дымящуюся постройку. Строение выгорело изнутри полностью. Также в объектив камеры попало еще одно полыхающее здание. Рядом с местом возгорания находятся правоохранители.

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Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Подмосковью, информация о пожаре поступила в 22:43 в среду, 23 ноября.

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«По предварительной информации, горят строения, площадь построек уточняется. Эвакуировано 15 человек до прибытия пожарных подразделений», — заявили в ведомстве.

Пожарным уже удалось локализовать огонь и ликвидировать открытое горение. Площадь пожара составила 752 квадратных метра.

Ранее журналисты сообщили, что пожар разгорелся недалеко от ТЦ «Реутов парк». Огонь сначала охватил придорожное кафе, а затем перекинулся на расположенный рядом магазин. Данных о пострадавших пока не поступало. Все причины и обстоятельства возгорания продолжают выяснять.