Происшествия 01 сентября 2023, 15:21 Появились кадры пожара в гостинице Ставрополья Ставропольский главк МЧС показал видео тушения гостиницы в Светлограде

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Ставропольские пожарные приступили к ликвидации пожара, охватившего гостиницу «Дельта» в городе Светлограде. Краевой главк МЧС показал видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах пожарные пролили горящее здание с улицы с нескольких сторон. В задней части гостиницы обрушилась часть сгоревшей кровли.

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По данным пресс-службы, общая площадь распространения огня составила одну тысячу квадратных метров. Пожару присвоили второй ранг сложности. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Прибывшую на место группировку увеличили до 45 человек и 12 единиц техники. Причины и обстоятельства возникновения огня установят в ходе экспертизы.