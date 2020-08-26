Появились кадры пожара на складе в Железнодорожном

Крупный пожар разгорелся на складах в подмосковном городе Железнодорожный прошлой ночью. «360» публикует видео с места событий.

«Горит склад, там лакокрасочные изделия, рядом находится гаражи», — сообщила автор видео. По ее словам, огонь в итоге не затронул гараже.

Сообщение о ЧП появилось 25 августа в 21:50. Все произошло по адресу: улица Автозаводская, дом 24, строение 1. Об этом «360" сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

На место приехали пожарные. Они увидели, что на открытой площадке загорелся мусор. Пламя распространилось на площади 130 квадратных метров. Позже огонь разросся до 300 квадратных метров.

Пожар удалось локализовать 26 августа в 01:02 на площади 500 «квадратов». Полностью открытое горения ликвидировали в 02:21.

В тушении принимали участие 55 человек и 17 единиц техники. От МЧС России — 23 человека и семь единиц техники. Что послужило причиной возгорания, пока не известно. Никто не пострадал.