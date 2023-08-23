Происшествия 23 августа 2023, 21:24 Появились кадры пожара на месте крушения самолета в Тверской области Видео «360»: силы МЧС прибыли на место авиакатастрофы под Тверью

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После крушения частного самолета Embraer Legacy начался пожар. В распоряжении «360» появились кадры с места авиакатастрофы.

Судя по видео, туда прибыли минимум две пожарные машины. Сотрудники МЧС приступили к ликвидации возгорания. Огонь полыхает не сильно, но образовались плотные клубы дыма.

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Бизнес-джет потерпел крушение во время перелета из Москвы в Санкт-Петербург. Самолет рухнул около населенного пункта Куженкино Бологовском районе Тверской области. В Embraer Legacy находились 10 человек, среди них — три члена экипажа. По предварительной информации, все они скончались. Прибывшие на место крушения лайнера спасатели обнаружили тела восьми погибших.

По данным Telegram-канала Shot, Embraer Legacy развил скорость до 950 километров в час и пропал с радаров на высоте 8500 метров.

По данным Росавиации, самолет принадлежал компании «МНТ- Аэро», которая специализируется на бизнес перевозках. В лайнере мог находиться глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин. Данные предпринимателя значились в списках пассажиров.