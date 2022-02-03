03 февраля 2022, 13:22
Появились кадры пожара на канатной дороге в Шерегеше
Пожар на канатной дороге горнолыжного курорта Шерегеш в Кемеровской области сняли на видео. На кадрах видно сильное задымление территории склона. Подходы к месту пожара оцепили, сообщили очевидцы. Работу канатной дороги не остановили, но новых туристов не принимают. По предварительным данным, тех, кто оказался в гондолах, высаживают.
В местное управление МЧС информация о пожаре не поступала, отметило РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк.