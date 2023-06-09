09 июня 2023, 11:35
Появились кадры последствия падения беспилотника в Воронеже
Пострадавший из-за падения БПЛА в Воронеже дом показали на видео
Один из домов Воронежа получил повреждения после падения беспилотника. Кадры с места событий появились в Сети.
На них видно, что пострадало остекление в здании, также повреждена кровля соседнего дома. Очевидцы заявили, что видели около 10:00 пролетающий дрон над проспектом Патриотов и Краснознаменной улицей.
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев утром 9 июня сообщил, что беспилотный летательный аппарат рухнул на улице Белинского. Сейчас на месте работают оперативные службы.
По словам Гусева, в результате случившегося три человека пострадали. Врачи окажут им необходимую медицинскую помощь. Глава региона уточнил, что БПЛА попал в квартиру. Она оказалась пустой, написал RT.
Ранее в пятницу стало известно о нападении четырех дронов-камикадзе на Белгородскую область. Там пожилой мужчина получил осколочные ранения, его экстренно госпитализировали.
Беспилотники
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