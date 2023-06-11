11 июня 2023, 07:34
Появились кадры последствия падения беспилотника в Калужской области
Глава Калужской области опубликовал фото последствий падения беспилотника
Губернатор Калужской области Владислав Шапша показал в своем Telegram-канале последствия падения беспилотника в Жуковском районе. По его данным, в результате ЧП никто из местных жителей не пострадал.
«По подтвержденной информации в результате падения на территории Жуковского района беспилотного летательного аппарата пострадавших нет», — рассказал глава региона.
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По его словам, незначительные повреждения получили два садовых дома. В них выбило стекла.
Дрон упал около деревни Стрелковка. Но, как оказалось,он был не один. Минувшей ночью в Медынском районе Калужской области упал еще один беспилотник. Об этом также сообщил Шапша. По данным губернатора, еще один БПЛА нашли в лесном массиве. Пострадавших и разрушений не зафиксировали, добавил он.
На местах обнаружения дронов работают оперативные службы.
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