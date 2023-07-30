Происшествия 30 июля 2023, 05:35 Появились кадры последствий взрыва в здании «Москва-Сити» Shot: появились кадры последствий взрыва в здании «IQ-квартала» в Москва-сити. РИА «Новости»

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Появились кадры последствий взрыва в здании «IQ-квартала» в «Москва-Сити». Видео опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, что окна в небоскребе разбились, здание получило ряд повреждений. Внизу на асфальте рассыпаны стеклянные осколки.

Ранее в 50-этажном здании «Москва-Сити» случился взрыв. Как сообщил московский мэр Сергей Собянин, ночью была совершена атака украинских БПЛА. По его словам, фасады двух башен делового центра получили незначительные повреждения. В результате случившегося никто не пострадал.

Этой же ночью системы противовоздушной обороны отразили атаки беспилотников самолетного типа на западе Московской области. По предварительным данным, в Красногорском и Одинцовском районах услышали серию из четырех взрывов. Предположительно, сработала система ПВО.