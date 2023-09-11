Происшествия 11 сентября 2023, 03:20 Появились кадры последствий удара ВСУ по детскому саду в Донецке «Известия» опубликовали последствия удара ВСУ по детскому саду в Донецке РИА «Новости»

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ВСУ уже не в первый раз за год обстреляли детский сад в Ворошиловском районе Донецка. Дошкольное учреждение получило серьезные повреждения. Кадры с места событий показали «Известия»

На кадрах видно, что здание, которое находится в самом центре Донецка, осталось без окон. Весь пол усеян битым стеклом, деревянные рамы повреждены осколками, мягкие игрушки разбросаны и покрыты слоем бетонной пыли.

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«Ворошиловский район города, самый центр. Здесь во дворах находятся два детских садика. Один из них — как вы можете видеть последствия прилета ракеты РСЗО — усыпан стеклами от разбитых окон, частями вырванных из окон рам», — отметил корреспондент.

Прилет, по словам журналиста, был в двух метрах от детского сада.

Украинские боевики регулярно обстреливают Донецк и другие города республики. В дни выборов атаки усилились. За минувшие сутки Представительство ДНР в СЦКК зафиксировало 70 обстрелов.