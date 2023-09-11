11 сентября 2023, 03:20
Появились кадры последствий удара ВСУ по детскому саду в Донецке
«Известия» опубликовали последствия удара ВСУ по детскому саду в Донецке
ВСУ уже не в первый раз за год обстреляли детский сад в Ворошиловском районе Донецка. Дошкольное учреждение получило серьезные повреждения. Кадры с места событий показали «Известия»
На кадрах видно, что здание, которое находится в самом центре Донецка, осталось без окон. Весь пол усеян битым стеклом, деревянные рамы повреждены осколками, мягкие игрушки разбросаны и покрыты слоем бетонной пыли.
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«Ворошиловский район города, самый центр. Здесь во дворах находятся два детских садика. Один из них — как вы можете видеть последствия прилета ракеты РСЗО — усыпан стеклами от разбитых окон, частями вырванных из окон рам», — отметил корреспондент.
Прилет, по словам журналиста, был в двух метрах от детского сада.
Украинские боевики регулярно обстреливают Донецк и другие города республики. В дни выборов атаки усилились. За минувшие сутки Представительство ДНР в СЦКК зафиксировало 70 обстрелов.
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Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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