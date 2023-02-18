Происшествия 18 февраля 2023, 12:49 Появились кадры последствий обстрела Шебекина со стороны ВСУ Губернатор Гладков показал фото последствий обстрела Шебекина со стороны ВСУ Telegram

Читать 360tv в

Украинские боевики 17 февраля нанесли удар по городу Шебекино в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале показал кадры последствий обстрела.

Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Гладков уточнил, что под огонь ВСУ попали парикмахерская, торговые центры и рынок.

Реклама

«Снаряды посекли фасады зданий, покорежили торговые павильоны. Полностью понимаю эмоции предпринимателей. Мы постараемся помочь во всем, что зависит от нас. Глава Шебекинского округа Владимир Жданов проведет встречу с собственниками», — написал он.

Реклама

Также во время обстрела ранение получила сотрудница парикмахерской, она до сих пор не пришла в сознание.

«Сегодня состоится заседание врачебной комиссии с участием коллег из Москвы, где примем решение о ее перевозке в столицу по направлению „челюстно-лицевая хирургия“. Пострадавшую готовы принять. Переживаем за нее, сделаем все, что от нас зависит», — добавил Гладков.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке ВСУ на населенные пункты Елизаветовка, Попово-Лежачи и Горналь.