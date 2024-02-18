Происшествия 18 февраля 2024, 09:19 Появились кадры последствий ночного обстрела Донецка Мэр Кулемзин показал последствия ночного обстрела Донецка со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Украинские боевики в ночь на воскресенье, 18 февраля, атаковали Донецк, под огонь попал Ворошиловский район. Мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале показал кадры последствий обстрела.

По его словам, осколки от снарядов националистов повредили остекление трех многоквартирных домов по Набережной улице. Также пострадали восемь припаркованных автомобилей.

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Экстренные службы уже приступили к закрытию теплового контура в поврежденных домах.

Совместный центр контроля и координации огня в Telegram-канале уточнил, что ВСУ выпустили по Донецку один снаряд калибра 155 миллиметров. Украинские военные вели обстрел со стороны населенного пункта Карловка.

В субботу, 17 февраля, Минобороны объявило об освобождении Авдеевки в ДНР. Глава ведомства Сергей Шойгу отмечал, что это обезопасит Донецк от обстрелов ВСУ.