Происшествия 05 января 2024, 15:25 Появились кадры последствий ночного обстрела Белгорода со стороны ВСУ Гладков показал кадры последствий ночного обстрела Белгорода Вячеслав Гладков / Telegram-канал

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Белгород в ночь на 5 января в очередной раз попал под обстрел украинских боевиков. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале поделился кадрами последствий атаки.

«Взрыв снаряда около многоквартирного дома по улице Макаренко повредил много балконов и окон в квартирах. Основной удар пришелся на парковку около дома», — написал он.

Вячеслав Гладков / Telegram-канал Вячеслав Гладков / Telegram-канал Вячеслав Гладков / Telegram-канал Вячеслав Гладков / Telegram-канал

По словам Гладкова, бойцы территориальной самообороны, волонтеры и сотрудники местных управ продолжают работать на месте ЧП.

«Вторым сильно пострадавшим участком стала улица Почтовая. Также пострадало много автомобилей, взрывная волна перевернула одну из них», — добавил он.

Глава региона отметил, что по теме восстановления пострадавших при обстреле автомобилей открыли горячую линию по телефону 8-919-430-69-96, специалисты ответят на все вопросы горожан. На данный момент обстрелянную технику перевозят на спецстоянку.

Вячеслав Гладков / Telegram-канал Вячеслав Гладков / Telegram-канал Вячеслав Гладков / Telegram-канал Вячеслав Гладков / Telegram-канал

В ночь на 5 января ВСУ вновь атаковали Белгород,ранения получили два человека. Мэр города Валентин Демидов уточнял, что при обстреле пострадал 31 автомобиль.