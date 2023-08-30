Эксклюзив 30 августа 2023, 15:18 Появились кадры последствий лесного пожара в Геленджике «360» показал кадры последствий пожара, который охватил лес в Геленджике

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Спасатели продолжают тушить природный пожар в Геленджике. Обстановка в лесу позволила отравиться туда волонтерам. Кадры с места ЧП опубликовал «360».

На них можно увидеть выжженную землю и лежащий на ней пепел. Также на видео попал и самолет, который тушит пожар. Волонтеры пришли в лес, чтобы помочь с ликвидацией пожара.

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По последним данным, авиация МЧС России сбросила уже более 300 тонн воды на загоревшийся лес. Работы там идут непрерывно. Об этом заявили представители ведомства в своем Telegram-канале.

Утром 30 августа сообщалось, что огонь охватил 40 гектаров лесной площади. Тушением пожара занимаются 500 человек при помощи 90 единиц техники.