30 августа 2023, 15:18
Появились кадры последствий лесного пожара в Геленджике
«360» показал кадры последствий пожара, который охватил лес в Геленджике
Спасатели продолжают тушить природный пожар в Геленджике. Обстановка в лесу позволила отравиться туда волонтерам. Кадры с места ЧП опубликовал «360».
На них можно увидеть выжженную землю и лежащий на ней пепел. Также на видео попал и самолет, который тушит пожар. Волонтеры пришли в лес, чтобы помочь с ликвидацией пожара.
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По последним данным, авиация МЧС России сбросила уже более 300 тонн воды на загоревшийся лес. Работы там идут непрерывно. Об этом заявили представители ведомства в своем Telegram-канале.Лесной пожар начался в Геленджике 29 августа. По предварительной информации, он произошел из-за прокладки местным жителем электрического кабеля. Мужчину задержали, в его отношении ведется проверка.
Утром 30 августа сообщалось, что огонь охватил 40 гектаров лесной площади. Тушением пожара занимаются 500 человек при помощи 90 единиц техники.
Волонтеры
Лесные пожары
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