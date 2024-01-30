30 января 2024, 18:58
Появились кадры последствий атаки ВСУ на Курскую область
Старовойт: ВСУ атаковали Гордеевку, Успеновку и Теткино в Курской области
Украинские военные вновь нанесли удар по населенным пунктам Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.
Под обстрел националистов попали села Успеновка и Гордеевка в Кореновском районе.
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«Пострадавших нет. В Гордеевке нарушено электроснабжение, его восстановят, как будет безопасно. В Успеновке предстоит подомовой обход, обязательно окажем помощь собственникам пострадавших домовладений», — написал Старовойт.
Кроме того, ВСУ ударили беспилотным летательным аппаратом по поселку Теткино в Глушковском районе.
«В результате падения обломков пострадали забор одного из домовладений и легковой автомобиль», — добавил глава региона.
Под ударами дронов-камикадзе ВСУ 30 января также оказались села Теребрено и Старый Хутор в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков отмечал, что из местных жителей никто ранений не получил.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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