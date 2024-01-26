Происшествия 26 января 2024, 21:17 Появились кадры посадки украинских пленных в Ил-76, который ВСУ сбили под Белгородом СК РФ опубликовал кадры посадки в Ил-76 украинских военнопленных

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В Сети появились кадры посадки украинских военнопленных в российский транспортный самолет Ил-76, который позже под Белгородом сбили боевики ВСУ. Видео опубликовал Следственный комитет в Telegram-канале.

Следственный комитет в пятницу вечером опубликовал видеозапись с камеры наблюдения в аэропорту, где проходила посадка на военный транспортный самолет Ил-76 украинских военнопленных. На кадрах видно, как к самолету подъезжает вереница автомобилей, в том числе и автобус с пленными. Люди проходят в самолет.

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Позже в небе над Белгородской областью боевики ВСУ сбили Ил-76, который перевозил украинских военнопленных в Белгород для дальнейшего обмена. По российскому транспортнику выпустили две ракеты из оружия иностранного производства. Следствие устанавливает, из какого именно оружия сбили самолет — французские или американские.