Появились кадры обрушившегося в Нижегородской области автомобильного моста | 360°

Происшествия 17 сентября 2022, 16:39 Поделиться Telegram

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Viber Появились кадры обрушившегося в Нижегородской области автомобильного моста Минтранс Нижегородской области: рухнул автомобильный мост через реку Ургу «ВКонтакте»

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Автомобильный мост через реку Ургу по трассе Сергач — Спасское — Воротынец частично обвалился в Нижегородской области. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили в региональном Минтрансе.

Спасатели получили информацию в 12:50, на место выехали сотрудники Минтранса и МЧС. Они оценят степень разрушения моста, вероятность его полного восстановления, а также причины произошедшего.

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Мост соединял Воротынский и Спасский районы области.

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В социальных сетях появились кадры с места происшествия. На опубликованных фотографиях видно, что одна сторона моста обрушилась в реку вместе с отбойником и дорожным полотном. Огромные трещины пошли к уцелевшей части объекта инфраструктуры.

Ранее трагический случай произошел в ДР Конго при официальной церемонии открытии моста через небольшую реку.

Собравшиеся официальные лица приготовились перерезать красную ленточку, однако перекрытия не выдержали веса гостей и конструкция рухнула, писало РИА ФАН.

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