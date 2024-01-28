28 января 2024, 10:20
Появились кадры обрушения пятиэтажки в Ростове-на-Дону
Mash опубликовал видео с обрушением подъезда дома в Ростове-на-Дону
Очевидцы засняли момент частичного обрушения пятиэтажного дома в Ростове-на-Дону. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.
На записи видно, как рухнула стена здания. После обрушения подъезда перед домом возникло огромное облако пыли.
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Пятиэтажка начала рушиться вечером 27 января. Местные жители услышали грохот и заметили, что часть здания покосилась и обрушилась. На место ЧП выехали экстренные службы.
Всех жителей дома эвакуировали и расселили в ПВР. По словам главы администрации города Алексея Логвиненко, здание признали аварийным в 2020 году, но жильцы тогда отказались переезжать.
Всего из дома эвакуировали 95 человек. Их временно разместили в одной из школ в Ворошиловском районе. Логвиненко отметил, что администрация не оставит горожан в беде и предложит им жилье маневренного фонда.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев 28 января рассказал, что рухнувшую пятиэтажку оцепили. По его словам, никто из жителей дома не пострадал.
Обрушения
Россия
Аварийное жилье
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