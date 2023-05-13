Происшествия 13 мая 2023, 12:37 Появились кадры обломков упавшей в Луганске ракеты Storm Shadow «Известия» показали фотографию обломка упавшей в Луганске ракеты Storm Shadow РИА «Новости»

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Украинские военные нанесли удар по Луганску крылатыми ракетами Storm Shadow. Фотографии обломка боеприпаса показали «Известия».

На металлическом обломке, попавшем в кадр, хорошо читается название снаряда и его идентификационный номер.

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Одна из местных жительниц рассказала, что во время обстрела она находилась дома.

«Сначала пролетел самолет, а потом прогремел взрыв, я сразу ребенка собой закрыла. Из-за взрывной волны треснула стена в квартире, выбило окна», — пояснила женщина.

ВСУ нанесли удар по Луганску утром в субботу, 13 мая, ракеты упали в поселке Юбилейном, о пострадавших не сообщалось.

Бывший офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко предположил, что боевики применили именно Storm Shadow, которая является совместной разработкой Франции и Англии. Технико-тактические характеристики снаряда позволяют ракете поразить заданную цель на дистанции до 560 километров.

Днем ранее, 12 мая, Луганск также оказался под обстрелом боевиков. Ранения получили шесть детей и депутат Государственной думы Виктор Водолацкий.

Ранее депутат Михаил Шеремет предложил ударить по западным регионам Украины в ответ на поставки ракет Storm Shadow.