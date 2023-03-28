Эксклюзив 28 марта 2023, 10:29 Появились кадры момента обстрела поста ДПС в Ингушетии Появилось видео момента обстрела поста ДПС в Ингушетии

Читать 360tv в

Пост полиции «Волга-14» Назрановском районе Ингушетии обстреляли неизвестные. Видео момента обстрела оказалось в распоряжении «360».

На кадрах мелькают черные тени и слышатся выстрелы. Предположительно, один из бегущих мужчин держит в руках оружие. Все происходит под покровом ночи.

Реклама

Злоумышленники обстреляли пост ДПС недалеко от села Кантышево в ночь на вторник, 28 марта. Неизвестные открыли огонь, предположительно, из автоматического оружия. В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что в результате обстрела ранение получил один сотрудник. Он находился на посту при исполнении служебных обязанностей.

Полиция в настоящий момент устанавливает местонахождение причастных к происшествию.

МВД Ингушетии показало видео, снятое у поста полиции «Волга-14». На кадрах — стены здания, которые изрешечены автоматными пулями.