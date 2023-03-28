28 марта 2023, 10:29
Появились кадры момента обстрела поста ДПС в Ингушетии
Появилось видео момента обстрела поста ДПС в Ингушетии
Пост полиции «Волга-14» Назрановском районе Ингушетии обстреляли неизвестные. Видео момента обстрела оказалось в распоряжении «360».
На кадрах мелькают черные тени и слышатся выстрелы. Предположительно, один из бегущих мужчин держит в руках оружие. Все происходит под покровом ночи.
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Злоумышленники обстреляли пост ДПС недалеко от села Кантышево в ночь на вторник, 28 марта. Неизвестные открыли огонь, предположительно, из автоматического оружия. В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что в результате обстрела ранение получил один сотрудник. Он находился на посту при исполнении служебных обязанностей.
Полиция в настоящий момент устанавливает местонахождение причастных к происшествию.
МВД Ингушетии показало видео, снятое у поста полиции «Волга-14». На кадрах — стены здания, которые изрешечены автоматными пулями.
Ингушетия
Стрельба
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