Эксклюзив 21 апреля 2023, 11:06 Рабочему в Приморье оторвало руку. Видео момента «360» опубликовал кадры момента, когда рабочему в Приморье оторвало руку

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Взрыв трубы произошел на фабрике в Дальнегорске (Приморский край). В результате случившегося рабочий потерял руку. Этот момент попал на видео, которое оказалось в распоряжении «360».

На кадрах видно, что мужчина заметил неисправность аппарата. Рабочий попытался починить устройство, но в этот момент раздался сильный взрыв. Вода хлынула в помещение, пострадавший сразу же убежал с места ЧП.

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По информации прокуратуры Приморского края, все произошло 20 апреля на пульпонасосной станции главного корпуса центральной обогатительной фабрики АО «ГМК „Дальполиметалл“. Пострадавшим оказался мужчина 1971 года рождения.

Telegram-канал Amur Mash уточнил, что рабочего экстренно госпитализировали и доставили в реанимацию. Сейчас он уже находится в обычной палате.

«Надзорное ведомство даст принципиальную оценку соблюдению требований законодательства в сфере охраны труда», — добавили в прокуратуре.

Ведомство взяло под контроль ход и результаты доследственной проверки.