Эксклюзив 09 февраля 2023, 10:52 Появились кадры ликвидации последствий взрыва газа в новосибирской пятиэтажке Спасатели устранили часть подъезда дома в Новосибирске, пострадавшего от взрыва газа

Читать 360tv в

Спасатели намеренно обрушили часть подъезда дома в Новосибирске, пострадавшего от взрыва газа. Кадры с места ликвидации последствий инцидента появились в распоряжении «360».

Дополнительное обрушение части подъезда стало вынужденной мерой. Таким образом сотрудники экстренных служб обезопасили людей, задействованных в ликвидации последствий взрыва и пожара.

Реклама

Судя по кадрам с места событий, из-под обломков обрушившегося подъезда до сих пор валит дым. Предположительно, это остатки пожара, вспыхнувшего после взрыва газа. Также дым идет из соседних стен, выстоявших после взрыва. Столбы светло-серого цвета. Они поднимаются на несколько метров над местом утреннего взрыва газа.

Реклама

Также на кадрах видно, что, помимо спасателей, на месте инцидента активно работают отряды пожарных. Около обрушившегося подъезда выставлено ограждение.