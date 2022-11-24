Происшествия 24 ноября 2022, 15:49 Появились кадры крушения легкомоторного параплана на Кубани Опубликовано видео крушения параплана в Краснодарском крае

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В Краснодарском крае потерпел крушение легкомоторный параплан. Кадры его падения появились в распоряжении «360».

Публичное достояние

Параплан с черно-оранжевым парашютом достаточно высоко кружил в небе с характерным гулом. Затем средство совершило резкое снижение и упало за деревьями.

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Авария произошла днем 24 ноября. Крушение параплана произошло на улице Кирова в Апшеронском районе, рядом с припаркованными автомобилями. Оба человека, которые были в легкомоторном средстве, погибли.

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Прокуратура Краснодарского края организовала проверку. По предварительной версии, владелец параплана не справился с управлением. Обстоятельства случившегося выясняются.