24 ноября 2022, 15:49
Появились кадры крушения легкомоторного параплана на Кубани
Опубликовано видео крушения параплана в Краснодарском крае
В Краснодарском крае потерпел крушение легкомоторный параплан. Кадры его падения появились в распоряжении «360».
Публичное достояние
Параплан с черно-оранжевым парашютом достаточно высоко кружил в небе с характерным гулом. Затем средство совершило резкое снижение и упало за деревьями.
Реклама
Авария произошла днем 24 ноября. Крушение параплана произошло на улице Кирова в Апшеронском районе, рядом с припаркованными автомобилями. Оба человека, которые были в легкомоторном средстве, погибли.
Реклама
Прокуратура Краснодарского края организовала проверку. По предварительной версии, владелец параплана не справился с управлением. Обстоятельства случившегося выясняются.
Машины
Реклама
Реклама