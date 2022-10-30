Появились кадры крушения дельтаплана в Адыгее | 360°

Эксклюзив 30 октября 2022, 13:47 Появились кадры крушения дельтаплана в Адыгее Очевидцы опубликовали видео падения дельтаплана в Адыгее

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Дельтаплан обрушился в Майкопском районе Адыгеи, два человека погибли. В распоряжении «360» появились кадра с места происшествия.

обломки упавшего в Адыгее дельтоплана / Телеканал "360"

На фотографии обломков видно, что после падения воздушное судно почти полностью сгорело.

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При крушении погибли два человека — пилот и 43-летняя пассажирка, уроженка Ростова-на-Дону.

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В социальных сетях появилось видео падения дельтаплана. Воздушное судно сложило крылья и упало в лесополосу.

Официальной информации от экстренных служб и правоохранительных органов пока что не поступало, написали «Дни.ру».

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