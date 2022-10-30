Появились кадры крушения дельтаплана в Адыгее | 360°

30 октября 2022, 13:47
Появились кадры крушения дельтаплана в Адыгее
Очевидцы опубликовали видео падения дельтаплана в Адыгее
Дельтаплан обрушился в Майкопском районе Адыгеи, два человека погибли. В распоряжении «360» появились кадра с места происшествия.
На фотографии обломков видно, что после падения воздушное судно почти полностью сгорело.
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При крушении погибли два человека — пилот и 43-летняя пассажирка, уроженка Ростова-на-Дону.
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В социальных сетях появилось видео падения дельтаплана. Воздушное судно сложило крылья и упало в лесополосу.
Официальной информации от экстренных служб и правоохранительных органов пока что не поступало, написали «Дни.ру».
В Иркутске истребитель Су-30 упал на двухэтажный жилой дом. Оба летчика при крушении погибли.
На жилой многоэтажный дом в Ейске упал Су-34. В ходе полета у него загорелся двигатель, пилоты потеряли управление, но успели катапультироваться.
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