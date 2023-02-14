Происшествия 14 февраля 2023, 03:42 Появились кадры крупного пожара в техцентре на севере Москвы Видео: спасатели МЧС ликвидируют пожар в техцентре на севере Москвы

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Кадры с места пожара в техцентре на севере Москвы появились в Сети. Видео опубликовали очевидцы в социальных сетях. Как уточнили в пресс-службе столичного главка МЧС в Telegram-канале, в 02:45 спасателям удалось ликвидировать открытое горение.

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На кадрах из соцсетей видно, как в здании бушует пламя. На место уже прибыли спасатели. Они незамедлительно приступили к ликвидации пожара.

Соцсети

По прибытию первых подразделений наблюдалось возгорание в двухэтажном техцентре, отметила пресс-служба МЧС по столице. Предварительно, площадь пожара составляла 1500 квадратных метров. В ведомстве показали работу пожарных на видео.

«Благодаря оперативных и слаженным действиям пожарных спасено три человека», — указано в сообщении ведомства.

Работа по борьбе с огнем осложнялась наличием в здании автомобильных покрышек, а также масел и технических средств, уточнили в ведомстве.

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«На месте также работает лаборатория по замеру воздуха — предельно допустимой концентрации нет, замеры продолжаются», — указано в сообщении.

К тушению пожара в техцентре привлечено 173 человека и 51 единица техники. Пожарным удалось локализовать возгорание в 01:55. Менее чем через час — в 02:45 — зафиксирована ликвидация открытого горения.