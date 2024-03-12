Происшествия 12 марта 2024, 21:59 Появились кадры из Теткино после попытки прорыва госграницы Минобороны опубликовало кадры мирной жизни в Теткино после попытки прорыва ВСУ

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Минобороны России показало кадры из поселка Теткино в Курской области, в районе которого украинские диверсанты безуспешно пытались прорвать государственную границу. Видео появилось в Telegram-канале военного ведомства.

«Магазины работают без ограничений, то же самое касается государственных учреждений и общественного транспорта», — указали в сообщении.

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Как подчеркнули в министерстве, на улицах поселка городского типа Теткино сейчас наблюдается спокойная жизнь

Во вторник, 12 марта, подразделения ВС РФ совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ сорвали попытку украинских диверсантов прорваться на приграничную территорию. Операцию проводили в Белгородской и Курской областях.

По данным Минобороны, в ходе прорыва ВСУ потеряли 234 боевика. Среди военной техники потери составили семь танков и три боевых машины пехоты Bradley.

Губернатор Курской области Роман Старовойт ранее сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали несколько районов Курской области.