12 марта 2024, 21:59
Появились кадры из Теткино после попытки прорыва госграницы
Минобороны опубликовало кадры мирной жизни в Теткино после попытки прорыва ВСУ
Минобороны России показало кадры из поселка Теткино в Курской области, в районе которого украинские диверсанты безуспешно пытались прорвать государственную границу. Видео появилось в Telegram-канале военного ведомства.
«Магазины работают без ограничений, то же самое касается государственных учреждений и общественного транспорта», — указали в сообщении.
Реклама
Как подчеркнули в министерстве, на улицах поселка городского типа Теткино сейчас наблюдается спокойная жизнь
Во вторник, 12 марта, подразделения ВС РФ совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ сорвали попытку украинских диверсантов прорваться на приграничную территорию. Операцию проводили в Белгородской и Курской областях.
По данным Минобороны, в ходе прорыва ВСУ потеряли 234 боевика. Среди военной техники потери составили семь танков и три боевых машины пехоты Bradley.
Губернатор Курской области Роман Старовойт ранее сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали несколько районов Курской области.
Минобороны РФ
Видео
ВСУ
Россия
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама