Происшествия

10 мая 2023, 12:24

Появились кадры из сгоревшей квартиры на северо-востоке Москвы с тремя погибшими

Прокуратура Москвы взяла под контроль проверку пожара с тремя погибшими

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Доследственную проверку пожара в квартире на улице Северодвинской на северо-востоке Москвы взяли под контроль в Бабушкинской межрайонной прокуратуре. Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, после тушения в помещении нашли тело одного погибшего.

В прокуратуре подчеркнули, что, по предварительным данным, во время пожара погибли еще двое мужчин. Таким образом, общее количество жертв выросло до трех. Точную причину возникновения огня установят в ходе пожарно-технической экспертизы.

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Прокуроры опубликовали фотографии из пострадавшей от пожара квартиры.

Прокуратура Москвы
Прокуратура Москвы
Прокуратура Москвы
Прокуратура Москвы
Прокуратура Москвы
Прокуратура Москвы
Прокуратура Москвы
Прокуратура Москвы
Прокуратура Москвы
Прокуратура Москвы

Источник «360» в экстренных службах столицы сообщил, что горящая квартира находилась на 13-м этаже. Один из погибших мужчин, спасаясь от огня, выпрыгнул из окна. Общая площадь распространения пламени составила 20 квадратных метров. По предварительным данным, очаг пожара находился в одной из комнат квартиры, где загорелись мебель и личные вещи.

Пожары

Прокуратура РФ

Москва 2023

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