Появились кадры из пострадавшей от взрыва газа квартиры в Красногорске

Выпавшие из шкафа вещи, треснувшая стена и выбитые окна — так выглядит квартира в городском округе Красногорск, где сегодня утром взорвался газ. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

На кадрах видно, что взрывная волна снесла кусок стены. С потолка свисает часть перегородки. Кроме того, пробита оказалась стена в ванную комнату. В переходе на кухню валяются детские игрушки. На самой кухне сильно повреждены окна. На месте работают сотрудники полиции, прокуратуры и спасатели.

Взрыв газа в квартире пятиэтажного дома в Красногорске произошел утром в среду, 27 октября. По данным подмосковного главка МЧС, детонация произошла во время ремонтных работ. В результате повреждения получила стена между кухней и комнатой. Кроме того, ударная волна выбила рамы из окон. Погибших или пострадавших в результате происшествия нет.

В пресс-службе Министерства энергетики Московской области назвали предварительную причину взрыва. В ведомстве пояснили, что рабочий проводил резку газовой трубы, не отключив подачу энергоносителя. Все это происходило на глазах хозяина квартиры.

Точные причины случившегося установят специалисты. В данный момент подачу газа отключили во всем доме. В ходе проверки газопровода утечек не выявили.

Министр энергетики Московской области Александр Самарин напомнил жителям региона, что самостоятельный ремонт, замена и подключение газовых приборов запрещены.