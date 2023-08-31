Эксклюзив 31 августа 2023, 11:54 Появились кадры из Подмосковья, где сбили летевший на столицу БПЛА «360» показал кадры из Подмосковья, где сбили БПЛА

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Утром 31 августа беспилотник рухнул в Подмосковье. Пока правоохранительные органы не обнаружили место его падения, поиски продолжаются. Об этом сообщил глава округа Алексей Малкин.

По словам Малкина, в районе 07:00 от жителей деревни Марчуги поступило сообщение о хлопке в районе кукурузного поля.

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«Мы вместе с оперативными службами выдвинулись туда. Также одновременно появилась информация в СМИ, что был пролет беспилотника. Обследовали деревни Глиньково, Марчуги. Никаких повреждений не обнаружили. Место падения [БПЛА] не обнаружено», — сказал он.

Власти сейчас проверяют информацию о замеченном недалеко от кукурузного поля столбе дыма. Там работают оперативные службы. Также на месте находится руководство ФСБ, УМВД, «Мособлпожспаса».

Местный житель Александр сообщил «360», что сразу после падения летательного аппарата подумал, что где-то рядом произошла авария.

«Хлопок был примерно в 06:30. Подумал: машина, авария. Посмотрел наверх — падает какой-то объект», — вспомнил он.

По словам мужчины, взрыв был сильным.

Утром 31 августа мэр российской столицы Сергей Собянин заявил о предотвращении атаки беспилотника, который двигался на Москву. Дрон удалось сбить под Воскресенском.