Эксклюзив 27 июня 2023, 20:29 Появились кадры из леса в Сертолове, где мужчина нашел тлевший пакет с человеческими костями Видео из леса в Сертолове, где нашли пакет с человеческими останками, появилось в Сети

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Мужчина прогуливался с собакой по лесу во Всеволжском районе Ленинградской области рядом с городом Сертолово и обнаружил тлевший пакет с человеческими костями. В распоряжении «360» появились кадры с места происшествия.

О страшной находке житель Ленобласти сообщил в полицию накануне, 26 июня. Он рассказал, что во время прогулки по лесу наткнулся на кострище и тлеющий в нем полиэтиленовый пакет. Чтобы не разгорелся пожар, он решил потушить его. В этот момент из пакета выпала человеческая голова.

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Сотрудники правоохранительных органов направили кости в морг на экспертизу. Там установят причину смерти.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, предварительно, это останки женщины. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Сейчас сотрудники СК устанавливают личность погибшей, проводят необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.