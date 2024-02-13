Происшествия 13 февраля 2024, 15:08 Появились кадры из курского села Гордеевка после обстрела ВСУ Курский губернатор Старовойт показал последствия обстрела ВСУ села Гордеевка

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Обстрел украинских боевиков села Гордеевка в Кореневском районе Курской области привел к повреждению домов, заборов и фасадов трех домов, а также одной машины местного жителя. Фотографии с места опубликовал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Он подчеркнул, что все собственники пострадавшего имущество получат необходимую помощь от властей.

Это не первая атака украинских боевиков на Курскую область за вторник, 13 февраля. Сначала ВСУ запустили снаряды по хутору Олешня в Суджанском районе. Осколки повредили три хозяйственные постройки, гаражи, автомобили и сельхозтехнику местных фермеров. Один из взорвавшихся снарядов оборвал провода линии электропередач.

Спустя несколько часов губернатор Старовойт объявил об угрозе ракетной опасности для всего Суджанского района. Он призвал жителей уйти с улиц и укрыться в подземных переходах или паркингах. Жителям многоквартирных домов глава региона посоветовал переждать опасность в помещениях, где нет окон.