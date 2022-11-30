Эксклюзив 30 ноября 2022, 19:00 Появились кадры ДТП с участием двух трамваев в Новосибирске Появились первые кадры с места столкновения двух трамваев в Новосибирске

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Авария с участием двух трамваев произошла в Новосибирске. Первые кадры с места ДТП появились в распоряжении «360».

Трамваи столкнулись в Кировском районе на пересечении улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев вечером 30 ноября. В одном из вагонов сильно повредилась кабина водителя. В результате аварии смяло двери трамвая, выбило стекла и сломались поручни.

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В пресс-службе регионального министерства здравоохранения сообщили об 11 пострадавших. Однако они отделались легкими травмами. Пострадавших отправили в медицинское учреждение для обследования. По словам очевидцев происшествия, один трамвай остановился на светофоре, после чего второй врезался в стоящий вагон.

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