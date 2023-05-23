Происшествия 23 мая 2023, 20:46 Появились кадры брошенного украинскими диверсантами броневика в Белгородской области Белгородский Губернатор Гладков показал оставленный украинскими диверсантами броневик T.me/vvgladkov

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Американский бронетранспортер оставили украинские диверсанты в Белгородской области после ударов российских военных в рамках объявленной в регионе контртеррористической операции. Кадры военной машины в своем Telegram-канале опубликовал губернатор области Вячеслав Гладков.

Найденный БТР он назвал американским трофеем с немецкими крестами, который российские военные отбили у украинских диверсантов.

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По оценке специалистов, на опубликованном снимке показан американский бронетранспортер MaxxPro.

Белгородский губернатор в сопровождении главы Грайвороновского городского округа посетил несколько пострадавших от нападения сел. Он пояснил, что часть вывезенных жителей из районного центра и зачищенного села Головчино уже начали возвращаться домой.

При этом часть жителей населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к границе, уезжать отказались наотрез даже после пережитого нападения.

Гладков добавил, что фиксацией ущерба власти займутся завтра. До второй половины среды, 24 мая, в пострадавшие населенные пункты вернется свет, водоснабжение и мобильная связь.