Происшествия 13 января 2023, 10:48 Появились кадры аварии, в которой погибла чемпионка России по хайдайвингу 112: при ДТП с участием чемпионки России по хайдайвингу Салямовой разорвало обе машины Госавтоинспекция Карелии / "ВКонтакте"

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Чемпионка России по хайдайвингу Лейла Салямова погибла в ДТП на федеральной трассе «Сортавала». При аварии обе машины сильно пострадали. Кадры с места ДТП опубликовали в Telegram-канале112.

На них видно, что от автомобилей практически ничего не осталось: обломки транспорта разбросаны в радиусе нескольких метров. Отдельно лежат части подвески, остатки кузова и других запчастей. Кроме того, остатки машин обгорели, из некоторых валит серый дым.

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По данным авторов Telegram-канала, в ДТП столкнулись две легковушки — Mitsubishi и Volkswagen. Двоих человек из второй машины госпитализировали с тяжелыми травмами. В Mitsubishi находились Салямова и водитель. Оба погибли.

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Авария произошла днем 12 января на трассе Сортавала. Девушке было 23 года. Причины аварии пока не уточняются.

Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин сказал, что ведомство окажет родным Салямовой всю необходимую помощь. В частности, представители спортивной организации участвуют в организации похорон.