Происшествия 28 ноября 2022, 08:32 Появились кадры аварии на МКАД с участием четырех машин Дептранс Москвы опубликовал кадры аварии на МКАД

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Утром 28 ноября серьезное ДТП произошло на МКАД. Там столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы. Ведомство в своем Telegram опубликовало видео с места аварии.

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«На внешней стороне 77-м километре МКАД в районе пересечения с улицей Белинского произошло ДТП с участием четырех автомобилей», — сказано в сообщении дептранса.

На кадрах видно, как грузовик стоит на «аварийке» посередине дороги, потом в него врезается другой автомобиль.

Оперативные службы города уже работают на месте. Все причины и обстоятельства случившегося выясняются. Ведомство уточнило, что сейчас из-за аварии две из шести полос заняты. В связи с этим автолюбителей попросили объезжать этот участок дороги.