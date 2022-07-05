Появились фотографии последствий обстрела Курской области

Жилые дома попали под обстрел украинскими войсками Курской области. Губернатор Роман Старовойт показал в своем Telegram-канале разрушения в деревне Марково и поселке Теткино.

Обстрел произошел утром 5 июля. Артиллерийские снаряды прилетели в деревню Марково и поселок Теткино приграничного Глушковского района. Информация о пострадавших уточняется.

На фотографиях видны разрушения: воронки на приусадебном участке и в сквере, разбитые окна частного дома и храма. Кроме того, посечены стены кирпичного дома.