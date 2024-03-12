Происшествия 12 марта 2024, 15:06 Появились фото здания администрации Белгорода после атаки БПЛА Мэр Белгорода Демидов показал последствия атаки БПЛА на здание администрации ДЕМИДОВ / Telegram

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Украинский беспилотник 12 марта врезался в здание администрации Белгорода и взорвался. Мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале показал фото последствий атаки ВСУ.

По словам главы Белгорода, беспилотник врезался во входную группу здания. В результате повреждения получил фасад, разбиты окна.

Мэр Белгорода Валентин Демидов / Telegram Мэр Белгорода Валентин Демидов / Telegram Мэр Белгорода Валентин Демидов / Telegram Мэр Белгорода Валентин Демидов / Telegram Мэр Белгорода Валентин Демидов / Telegram

«Одна сотрудница мэрии получила осколочные ранения, госпитализирована. Вторая — контузию, медики оказывают помощь на месте», — написал Демидов.

Еще один беспилотник влетел в стену магазина в Белгороде. ВСУ также атаковали город Шебекино, ранения получили три человека. В результате обстрела повреждены несколько многоквартирных домов и частные домовладения.

В селе Головино Белгородского района из-за обстрела со стороны ВСУ пострадали мужчина и женщина.