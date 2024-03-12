12 марта 2024, 15:06
Появились фото здания администрации Белгорода после атаки БПЛА
Мэр Белгорода Демидов показал последствия атаки БПЛА на здание администрации
Украинский беспилотник 12 марта врезался в здание администрации Белгорода и взорвался. Мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале показал фото последствий атаки ВСУ.
По словам главы Белгорода, беспилотник врезался во входную группу здания. В результате повреждения получил фасад, разбиты окна.
«Одна сотрудница мэрии получила осколочные ранения, госпитализирована. Вторая — контузию, медики оказывают помощь на месте», — написал Демидов.
Еще один беспилотник влетел в стену магазина в Белгороде. ВСУ также атаковали город Шебекино, ранения получили три человека. В результате обстрела повреждены несколько многоквартирных домов и частные домовладения.
В селе Головино Белгородского района из-за обстрела со стороны ВСУ пострадали мужчина и женщина.
Взрывы
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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