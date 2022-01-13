Появились фото упавшего лифта с рабочими в «Президент-Отеле»

Появились фотографии с места падения лифта с людьми в «Президент-Отеле» на Большой Якиманке в Москве. В МЧС подтвердили, что обрушение произошло — по предварительной информации, погибли двое рабочих.

Ранее сообщалось, что в Москве с высоты седьмого этажа упал лифт. По данным СМИ, в момент падения его ремонтировали двое рабочих. По предварительным данным, они погибли.

В МЧС «360» подтвердили информацию о падении лифта с людьми. Сообщение о произошедшем поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС в 20:26.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений предварительно установлено, что при проведении ремонтных работ произошло падение лифта в шахту. К сожалению, по предварительной информации, погибли двое рабочих», — сообщил представитель МЧС.

Прокуратура начала проверку происшествия, приведшего к гибели двух человек. На месте происшествия работу координирует исполняющая обязанности Замоскворецкого районного прокурора Елена Маликова.

В ходе проверки представители прокуратуры намерены установить обстоятельства произошедшего, а также при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования.