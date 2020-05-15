Появились кадры со сбитым поездом авто в Новой Москве. Водитель оказался зажат

Электричка сбила легковушку в районе станции Бекасово-Сортировочное Большого кольца Московской железной дороги (Новая Москва). Девушку-водителя зажало в машине. В распоряжении «360» появились фотографии с места аварии.

На кадрах видно, что электричка въехала как раз в водительскую часть автомобиля. Машина Mazda получила серьезные повреждения. Левую часть авто вмяло в салон.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, ДТП произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде.

«В легковой машине зажата девушка, она находится в бессознательном состоянии. После деблокации из автомобиля ее передали наряду скорой помощи», — приводит агентство слова собеседника, который добавил, что девушка нарушила правила дорожного движения.

Авария произошла в районе 08:00 часов. О состоянии девушки пока информации нет. К 11:00 движение на путях восстановили.