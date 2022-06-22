Появились фото самолета Ан-30М после жесткой посадки в Якутии

В Сети появились кадры с последствиями жесткой посадки самолета Ан-30М в Якутии. Фото предоставила пресс-служба Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия).

На снимках видно, что воздушное судно искорежено. Особенно сильно пострадала его передняя часть.

Ан-30М, летевший из Якутска в Оленек, пропал с радаров утром. Он должен был приземлиться в 11:00, но не прибыл на площадку. По предварительным данным, самолет доставлял продукты общим весом более шести тонн.

Началась поисково-спасательная операция, на поиски вылетели вертолет Ми-8 и самолет Росавиации Ан-26. В итоге Ан-30М обнаружили в 70 километрах от Оленька. Согласно предварительной информации, он совершил жесткую посадку. По данным главы Якутии Айсена Николаева, на борту находилось семь человек. Четверо пострадали, троих пришлось госпитализировать. Об этом написали «Известия».