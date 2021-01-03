Появились фото серьезного ДТП в Туве, в котором погибли 8 человек

Восемь человек погибли в ДТП с двумя легковыми машинами в Туве. Еще три человека пострадали, сообщили «360» в пресс-службе республиканского управления МВД. В распоряжении «360» появились снимки с места происшествия.

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть около 16:00 3 января, рассказала «360» начальник отделения информации и общественных связей МВД по Республике Тыва подполковник внутренней службы Ая Бюрбю.

«Поступило сообщение о том, что на 953-м километре автодороги Р-257 „Енисей“ произошло столкновение двух транспортных средств. В результате ДТП на месте скончались семь человек, один участник дорожного движения скончался при доставлении в медицинское учреждение. Еще трое пострадавших госпитализированы», — рассказала она.

Она уточнила, что в двух автомобилях в момент ДТП находились 11 человек. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа МВД по Республике Тыва, они устанавливают все обстоятельства ДТП.